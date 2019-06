Technologisch op niveau

De vierde generatie Renault Clio heeft het tot de best verkopende Europese auto in het B-segment gebracht. En dat levert grote druk op de ontwikkelingsafdeling als het model opgevolgd moet worden. We trokken naar Portugal om met de nieuwe, vijfde Clio kennis te maken.



Sinds 1990 zijn er van de eerste vier generaties Clio 15 miljoen exemplaren verkocht en dat maakt deze auto tot de best verkopende Franse auto ooit. De bestaande Clio scoorde vooral door zijn vormgeving en daarom moest de opvolger ook expressief en dynamisch zijn. Vandaar dat de ontwerpers gekozen hebben voor een evolutie van het design en dat terwijl de Clio een compleet nieuw onderstel heeft gekregen.

De nieuwe bodemgroep is helemaal voorbereid op geŽlektrificeerde aandrijflijnen en tal van voorzieningen die autonoom rijden dichterbij brengen. Je ziet het de auto niet af, maar de nieuwe Clio is fractioneel korter en een stuk lager. Mede dankzij een toegenomen breedte bleef de binnenruimte gelijk, of nam zelfs toe. Een goed voorbeeld daarvan is het bagagevolume van 391 liter waarmee iedere concurrent wordt overtroffen.