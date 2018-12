Geblazen racemonstertje

De vorige Suzuki Swift Sport was een heerlijk scheurijzer, voorzien van een atmosferische 1,6 liter viercilinder die maar wat graag toeren maakt. De nieuwe Sport is voorzien van een krachtigere en efficiŽntere turbomotor; een flinke metamorfose ten aanzien van zijn voorganger.



Suzuki lijkt op het eerste gezicht misschien een vrij modern Aziatisch merk zonder een noemenswaardige geschiedenis, maar schijn bedriegt. De Swift Sport kent een bloedlijn die 32 jaar teruggaat. In 1986 werd namelijk de eerste Swift GTi voorgesteld aan het publiek. Ook van de tweede generatie Suzuki Swift kwam er een GTi op de markt. Van 1996 tot 2005 bleef het even stil wat de sportiviteit betrof; pas in dat laatste jaar kwam er van de vijfde generatie een Swift Sport, die daarna nog een ingrijpende facelift heeft gehad. Inmiddels zijn we bij de zesde generatie van de Swift aanbeland, waarin we meteen een rigoureuze wijziging van de krachtbron van de Sport zien. Is de Swift Sport er daarmee leuker op geworden en kan hij zich met trots aansluiten in het rijtje voorgangers?