Swiftly to the top again

Voor Suzuki is de Swift sinds 2005 voor geheel de wereld een belangrijke auto. Voordien kenden wij de B-segmenter van het Japanse merk al als Swift, maar buiten Europa kwam de auto niet alleen onder een andere modelnaam, maar zelfs als ander merk op de markten. Toen de tweede wereldgeneratie Swift in 2010 een opvolger kreeg, leek het meer om een ingrijpende facelift te gaan in plaats van een compleet nieuw model. Dankzij zijn bolle neusje, de rechtopstaande voorruit en het zwevende dak heeft de Swift een typische uitstraling. Deze kenmerken heeft de geheel nieuwe compacte hatchback - die onlangs voor het eerst aan het grote publiek werd getoond - overgenomen, maar nu is het verschil met zijn voorganger op het eerste oog een stuk groter dan voorheen. Of de auto wederom in de smaak valt, vinden we uit in een eerste test.