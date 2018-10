Never forget your Pride

Hét grote succes van Kia in Nederland begon eigenlijk met de compacte Pride. Deze auto zag ooit het levenslicht als Ford Festiva en Mazda 121, maar kreeg in 1987 een verlenging van zijn levensduur met het Kia-logo op de neus. Liefst 13 jaar was deze hoekige compacte auto bij de Koreanen in productie alvorens hij werd opgevolgd door de eerste generatie Rio. Vanaf het jaar 2000 sloeg Kia een andere weg in door een wat moderner design toe te passen. In twee varianten was de Rio verkrijgbaar: een kleine sedan en een - wat misleidende RS-genaamde - stationwagen. Gelukkig was de tweede generatie weer een normale hatchback. Sinds vorig jaar levert het merk de derde generatie, die de groei van het merk moet doorzetten. Of deze auto het succes van de Picanto en de Ceed kan vergroten, moet blijken uit een test.