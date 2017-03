Alles in de hand

Voor Renault is de Clio het meest verkopende model ooit in ons land. 210.000 exemplaren van dit model verlieten sinds 1990 de showroom, waarbij de huidige generatie veruit het grootste aandeel hierin heeft. Toen we in 2013 voor het eerst kennismaakten met deze auto, vroegen we ons af of deze auto hetzelfde succes zou kunnen worden als de iconische Renault 4. We dichtten hem alle kansen toe door het uitgesproken - doch fraaie - ontwerp, de ruimte binnenin en de goede rijeigenschappen. We leken destijds voorspellende gaven te hebben, want alleen al in ons landje werden in ruim vier jaar ruim 56.000 Renaults Clio van de 4e generatie verkocht. De 32 jaar dat de '4' bijna ongewijzigd in productie was, gaat deze Clio niet redden, maar zo succesvol als die auto is hij al zeker wel. Toch vonden de Fransozen het nodig hem bij te punten om nog een aantal jaren mee te kunnen. Of met deze facelift de auto weer de moordende concurrentie aankan, blijkt uit een test met de B-segmenter.