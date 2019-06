Transformatie

Wereldwijd is de Toyota RAV4 de best verkopende SUV. Een belangrijke reden om heel goed na te denken hoe Toyota invulling wil geven aan een nieuwe generatie van het model. Daarbij houden we in ons achterhoofd dat Akio Toyoda, de grote baas van Toyota, de uitspraak deed dat er geen saaie auto's meer ontworpen gaan worden. Dit wordt serieus opgepakt, zo zien we; modellen als de CH-R en nieuwe Corolla zijn allerminst saaie auto's. De nieuwe RAV4 moet aan een groot aantal criteria voldoen om de huidige en bestaande klanten te overtuigen. En Toyota zou Toyota niet zijn als er geen hybride aandrijfsysteem te vinden is op de auto. De verwachtingen zijn hooggespannen; we maken kennis met de nieuwe RAV4.