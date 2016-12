Unieke combinatie

We are Hybrid! Met deze leus verscheen de nieuwe RAV4 op het toneel. Al in de vroege jaren van het hybride rijden stond Toyota vooraan en sindsdien heeft het merk in Nederland de nodige faam opgebouwd. Met maar liefst zeven modellen hebben de Japanners het breedste aanbod hybrides in ons land. Nu is daar ook de RAV4 aan toegevoegd. Na een geschiedenis die terugloopt tot 1994 is het dan eindelijk tijd dat dit model ook van de hybride techniek mag gaan genieten. De vraag is: zijn elektromotoren werkelijk een toevoeging voor dit segment?