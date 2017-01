De redding is nabij

Als er één merk is dat wel wat verjonging van het gamma kan gebruiken, is het Toyota wel. Hoewel de line-up vol staat met degelijke, betrouwbare en vooral betaalbare modellen, is het geheel weinig sprankelend. Zelfs de sportieve GT86 zou wel wat meer jeu kunnen gebruiken. Op de Tokio Motorshow van 2015 toonde het merk uit het niets de C-HR Concept, waarbij niet werd verwacht dat deze auto met hetzelfde lijnenspel in productie zou gaan. En toch is dit waarheid geworden. Met zijn bijzondere lijnen, hoeken en gedrongen voorkomen is het verre van een typische Toyota. Of de merkwaarden hiermee verloren gegaan zijn, zoeken we uit.