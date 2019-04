Een Japanse BMW?

De Mazda 6 is al jarenlang een graag geziene gast in het D-segment. Hij is betrouwbaar, ziet er vlot uit en biedt veel rijplezier. Met de facelift van de laatste generatie Mazda 6 hebben de Japanners deze factoren nog eens verder geprobeerd te versterken.



'Mazda is gaan lijken op het BMW van tien jaar geleden', zo klinkt het in de wandelgangen wel eens. Dit is een flink statement, maar toch snijdt het enig hout. Mazda richt zich in al haar modellen namelijk op de bestuurder. Zelfs in auto's waar rijplezier niet direct voorop hoeft te staan, zoals de CX-3 en de CX-5, schemert het erin door. Mazda is ook de enige fabrikant die met haar SkyActiv-motoren nog grote atmosferische krachtbronnen levert. De gefacelifte Mazda 6 is nu voorzien van een gloednieuwe 2,5 liter viercilinder met 194 pk. Wij maken een lange reis met hem naar Genève om zo te kunnen beoordelen of de Mazda 6 het rijplezier hoog in het vaandel weet te houden.