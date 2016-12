Wellness op wielen

Ford heeft het met de Mondeo goed bekeken: uit onze eerdere test met de hatchback bleek al dat mensen met een dure smaak erg tevreden zijn met de auto, zonder dat daar een overdreven hoge aanschafprijs tegenover staat. Maar voor mensen met nog meer hang naar luxe en verlangen naar een auto met een exclusieve uitstraling is er ook een optie uit eigen keuken. Voor die fijnproevers is namelijk de Vignale-reeks ge´ntroduceerd. Deze moet, naast een arsenaal aan exclusieve opties, voor een volledige premium merkbeleving zorgen.

Wij proberen deze beleving uitvoerig uit, in de vorm van de Mondeo sedan Vignale.