Dynamische lefgozer

Het D-segment kenmerkt zich al enkele jaren door kwakkelende verkoopcijfers en een teruglopend aanbod. Een groot gedeelte van het marktaandeel werd en wordt weggesnoept door crossovers en SUV's. Als er al een keuze binnen het D-segment gemaakt wordt, dan opteert de autokoper in de meeste gevallen voor een praktische stationwagon. Je zou dus kunnen stellen dat het op de markt brengen van een zakensedan in dit segment voor Volvo niet veel prioriteit heeft. Toch komt het merk ook in Nederland met de S60 op de proppen, wat van lef getuigt. Helemaal aangepast aan de wens van de consument moet de S60 het de directe concurrentie flink moeilijk gaan maken. Of dat ook kans van slagen heeft, zoeken we graag voor je uit tijdens de introductie.