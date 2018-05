Bravourespel

We zijn voorlopig nog niet klaar met de invulling van allerlei niches in de automarkt. Een merk dat al jaren vooroploopt in het ontwikkelen van nieuwe modelvormen is BMW. We kennen natuurlijk de SUV-coupés als de BMW X6 en X4, maar denk daarnaast ook eens aan een auto als de 3 Serie GT. Met de introductie van de X1 was BMW er als de kippen bij om de markt van de cross-overs te veroveren. Zijn opvolger bleek echter meer een mini SUV en dat zorgt ervoor dat er nu weer ruimte is voor een sprankelende cross-over. Maak daarom kennis met de stoere X2.