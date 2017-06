Mix it Up!

Wie kent hem niet? De Volkswagen Up! is een zeer geliefde auto bij rijdend Nederland. De combinatie van een compact model, laag verbruik en de ruimte binnenin maken de auto tot een ongekend succes op Hollandse bodem. Na een paar jaar op de markt vindt Volkswagen het nu tijd voor een opfrisbeurt. Het bedrijf uit Wolfsburg maakt van de gelegenheid gebruik om een krachtiger motor te presenteren. Onder de kap vinden we namelijk een 1.0 liter TSI motor die we eerder in andere modellen van het concern vinden. De combinatie van een turbo en directe inspuiting maakt dat er 90 pk uit het blokje wordt geperst. Of deze verschillen genoeg zijn om de Up! weer mee te laten komen met de moordende concurrentie, zoeken we uit in deze test.