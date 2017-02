Suzuki's stap omhoog

Suzuki is een merk dat voor de consument bijna synoniem staat voor compacte auto's. Vooral de Alto en de Swift staan in het geheugen gegrift. Tegenwoordig heeft het Japanse merk in ieder segment waarin ze vertegenwoordigd zijn twee modellen in het gamma, waarbij het meest compacte segment tot nu toe nog niet aan deze werkwijze voldeed. Vanaf begin dit jaar is de Ignis leverbaar. Het is niet direct een opvolger van het model met dezelfde naam die tussen 2001 en 2006 leverbaar was, maar moet wel de meer eisende consument bedienen.