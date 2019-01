Succesformule

A-segment stadsautootjes: in ons land zijn ze ongekend populair. Onder andere het trio CitroŽn C1, Peugeot 108 en Toyota Aygo is vaak te zien op 's lands wegen. De Aygo heeft vorig jaar een update gehad. We gaan er een week mee op pad om te beoordelen of het succesverhaal een passend vervolg heeft gekregen.



Autobezit is duur in Nederland. Werpen we een blik op onze buurlanden, dan betalen wij door de bank genomen een stuk meer om ons op vier wielen te kunnen verplaatsen. De relatief hoge kosten voor het bezit en het gebruik van een auto maken dat met name veel jonge Nederlanders kiezen voor een model uit het A-segment. Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van leaseconstructies: van de bijna 7.500 verkochte Aygo's in 2017 werd 46 procent privť geleased. De Aygo gaat in zijn huidige vorm sinds 2014 mee, dus het jaar 2018 was een uitgelezen moment voor een milde facelift. Is de kleine Toyota weer helemaal bij de tijd? We nemen de veranderingen onder de loep.