Opvolger van hét succes

Kia kwam in Nederland in 1993 voor het eerst voor in de verkoopstatistieken. Met 143 verkochte auto's had het merk verre van een vliegende start, maar de verkoopstijging in de opvolgende jaren is indrukwekkend voor het destijds - voor ons - nieuwe Koreaans merk. Het marktaandeel groeide met wat ups en down tot een fraaie bijna 5 procent vorig jaar. Toen de Picanto in 2004 op de markt kwam, gingen de verkoopcijfers nog verder in de lift. Tot op heden werden ruim 93.000 exemplaren van deze auto verkocht en was de auto vooral in zijn tweede generatie uiterst succesvol. Het merk komt nu met de derde generatie van deze verkooptopper. Of deze auto het wederom in zich heeft om de absolute nummer één in zijn segment te worden, zal blijken uit een test met deze A-segmenter.