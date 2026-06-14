Diesel of elektrisch?

De Toyota Hilux. Roep die naam bij een willekeurige groep mensen en ongetwijfeld begint er iemand over die legendarische Topgear-aflevering. Een pick-up van het Japanse merk wordt daarin onderworpen aan de meest brute autotest die we ooit gezien hebben; van onder meer het rijden tegen een boom, het raken met een sloopkogel (en caravan) tot het droppen van grote hoogte door een hijskraan. De moraal van het verhaal? De auto rijdt nog steeds en is hooguit wat vervormd. De Japanners hadden slechtere marketing kunnen hebben voor de stoere Hilux en mede hierdoor wordt de auto gezien als de benchmark in zijn klasse. Toyota speelt er handig op in door de nieuwe Hilux met uitrustingsniveau Invincible te leveren en dat ook groot op de auto te schrijven. Maar hoe onoverwinnelijk is deze gloednieuwe Toyota eigenlijk? En wat als je de dieselmotor vervangt voor een elektromotor? We zoeken het allemaal uit tijdens de rijtest in Bulgarije waar, hoe kan het ook anders, het grootste gedeelte van de kilometers onverhard worden afgelegd.