Oosterse ambitie

Het zijn niet bepaald rustige tijden in de auto-industrie. We gaan de grootste verandering sinds de uitvinding van de auto door en dat biedt kansen voor vele nieuwkomers. De overstap naar volledig elektrisch is een bijna voldongen feit en dat zorgt ervoor dat de kaarten opnieuw zijn geschud. Het geeft toetreders de kans zich te profileren, maar hierbij moeten ze opboksen tegen merkhistorie en ontwikkelervaring van de gevestigde orde.



Voor Zeekr is dat in mindere mate een probleem, omdat het automerk deel uitmaakt van de Geely groep en daardoor merken als Volvo en Lotus als familielid heeft. Het merk kan profiteren van de gezamenlijke ervaring en op die manier de zaken net even anders aanpakken. Waar andere Chinese merken als NIO en Xpeng veelal ontwerpen inkopen van studio's, heeft Zeekr de beschikking over een eigen ontwerpafdeling in Gotenburg, Zweden. Het moet leiden tot het beste van twee werelden: Europees design met een oosters prijskaartje. Het resultaat mag er zijn, want de Zeekr 001 die we voor deze test rijden, heeft indrukwekkende techniek in een minstens zo indrukwekkende verpakking. Of de 001 voldoende in zijn mars heeft om in grote hoeveelheid verkocht te worden, lees je in deze rijtest.