Smaakt naar meer

Peugeot en autosport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf de eerste tourraces speelt het Franse merk een rol van betekenis. Van de Indy 500 tot de 24 uur van Le Mans, Peugeot was er bij. En omdat de sport zo'n groot onderdeel van het erfgoed van Peugeot is, probeert het merk deze historie ook in haar modellen te laten beleven. En dan zeker in de bijzondere uitvoeringen zoals de GTi's van Peugeot. Er is zelfs een speciale afdeling opgetuigd, dat zich naast de motorsport ook met de sportieve modellen in serieproductie bemoeide.



Denk bijvoorbeeld aan de laatste 308 GTi, waarvan de viercilinder 1.6 absoluut tot een kunstwerkje is verheven. Maar vanaf nu wordt Peugeot Sport ook in de typering van huzarenstukjes opgenomen, onder het label Peugeot Sport Engineered. En we trappen direct af met vuurwerk, want voor ons staat de 508 Berline als PSE. Met 360 pk en 520 Nm is dit de krachtigste Peugeot in serieproductie ooit. Tijd om aan den lijve te ondervinden wat je mag verwachten.