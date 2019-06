Het zit 'm in de mix

De 3 Serie is absoluut de meestverkochte auto van BMW. Het model werd zelfs meer dan dubbel zo vaak verkocht als de tweede verkooptopper van BMW; de 5 Serie. De verkoopcijfers vanaf 1983 laten zien dat er vanaf dat jaar 243.463 exemplaren van de Dreier in Nederland werden geleverd. De 5 Serie komt er met 110.743 stuks achteraan en de 1 Serie 1-serie moet het hebben van 47.446 verkopen, maar dit model natuurlijk minder lang op de markt. De 3 Serie is een echte verkooptopper en essentieel voor het merk in Nederland. De zevende generatie van de 3 Serie mag het stokje gaan overnemen van het uitgaande model. Een pittige taak, want de concurrentie zit zeker niet stil en innoveert er lustig op los. Reken er maar op dat ze in Beieren uiterst goed hebben nagedacht over het vormgeven van deze sedan. De hoogste tijd om het model eens mee te nemen voor een uitgebreide test.