Blijdschap en weemoed

Het was één van de eerste auto's waarin ik reed: een donkerblauwe BMW 530i - van twee generaties geleden, met de codenaam E60 - met een zescilinder die liefst 258 trappelende paarden mobiliseerde. Als student met een bijbaan als chauffeur kon je het slechter treffen dan de betreffende rit van Zuid-Limburg naar Utrecht. Terwijl de auto met gemak accelereerde en ik genoot van de Limburgse slingerweggetjes, bedacht ik me dat deze auto het beste te bieden had van twee werelden: sportiviteit en luxe. Een aantal jaren later en een stuk verwender door de vele mogelijkheden die je als autojournalist aangereikt krijgt, voelde ik de 530i opnieuw aan de tand. Nu de nieuwste generatie - de G30 - die een uiting is van de moderne technologie. Maar zonder zescilinder.