Wat in het vat zit......

"Wat in het vat zit, verzuurt niet"; een gezegde die op de Tesla Model 3 van toepassing lijkt. Al snel na de introductie van de Model X werd duidelijk dat er ook een kleinere auto op de markt gebracht zou worden. Het duurde uiteindelijk tot dit jaar dat het Amerikaanse merk ook op ons continent zijn - tot nu toe - meest compacte auto zou leveren. Inmiddels zijn er voor minder geld ook andere elektrische auto's verkrijgbaar die een behoorlijke range hebben zoals de Ampera-e en de Hyundai Kona. Is Tesla te laat met de Europese introductie van de middenklasser, of is de auto zo goed dat hij zijn concurrentie wederom op achterstand zet?