Hightech in luxe jas

Audi heeft al jaren veel succes met de A6 in het duurdere zakensegment. Een strak design en een mooi afgewerkt interieur weten veel kopers te verleiden. Niet zo gek dus dat het ontwerp van een nieuw model nooit opzienbarend is ten opzichte van zijn voorganger. Met de nieuwe A6 weet Audi deze lijn voort te zetten, maar toch zijn de veranderingen in zowel exterieur als interieur groter dan je in eerste instantie zou denken. De Avant zal ook nu weer voor het grootste gedeelte van de verkopen moeten zorgen, dus het is hoog tijd om met de voorlopige instapdiesel in stationuitvoering op pad te gaan.