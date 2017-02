Ruimte én stijl

De combinatie van ruimte en stijl is soms moeilijk te vinden in een auto; Je wil profiteren van de ruimte om goederen en personen te vervoeren en gelijktijdig ook rondrijden in een auto waarmee je geen modderfiguur slaat. De auto moet daarin een representatief voorkomen hebben, mag een sportief randje hebben en moet een prettige reispartner zijn voor lange ritten. Mercedes-Benz biedt al jaren een auto die naadloos aansluit op precies deze combinatie van wensen: de E-klasse Estate. Eerder maakten we kennis met de Limousine in dieselvorm, waar we behoorlijk positief over gestemd zijn. Of we net zo positief kunnen zijn over de Estate met de grotere bagageruimte en voorzien van een benzinemotor, moet blijken.