Meer lifestyle, toch echt Volvo

Volvo kent een typisch nomenclature. Voor de sedans is de letter 'S' bepaald en op de stationwagons kun je de letter 'V' op de achterklep verwachten. Qua nummering is er wat minder duidelijkheid helaas, want qua topmodel heeft het merk meerdere auto's gekend de afgelopen 20 jaren. Zo was er de S90 eind jaren '90, wat eigenlijk een facelift van de 960 betrof. En ook de ruimere variant kreeg toentertijd de naam V90, als de ruimste en grootste auto van het Zweedse merk. Daarna waren de topmodellen - buiten de XC90 - S80 en V70 genaamd. Om wederom duidelijk aan te geven welke auto's aan de top van het gamma staan, kwamen de Zweden eerst al met een splinternieuwe Sedan en nu is er de 'V' die aan een test onderworpen wordt.