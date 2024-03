Una seconda vita

Zeg je Italië, dan zeg je Fiat. En zeg je Fiat, dan zeg je natuurlijk Panda. Die compacte hatchback is al decennialang van onschatbare waarde voor het merk. We vieren inmiddels de 44e verjaardag van de Panda, terwijl er goed beschouwd maar drie modelgeneraties van het model zijn. De eerste versie was een driedeurs, die meer dan twintig jaar in productie bleef. De tweede generatie werd helemaal anders en bood veel ruimte met altijd vijf deuren. In 2012 maakten we kennis met de nieuwste generatie Panda en die auto is in licht gewijzigde vorm nog steeds in productie.



Maar de toekomst is elektrisch en daarom wordt de Fiat Panda dat ook. Díe auto deelt zijn techniek met de Citroën ë-C3 en zal daarom flink groeien. De compacte A-segmenter van weleer schuift door naar het B-segment, wat betekent dat het kleinste segment nog verder uitdunt. Maar Fiat heeft een tweede leven voor de oorspronkelijke Panda in petto. Of una seconda vita, want in het Italiaans klinkt alles nu eenmaal stukken beter.