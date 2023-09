Eerste kennismaking

Hoewel we bang waren dat het merk smart (nog steeds eigenwijs zonder hoofdletter) ten dode was opgeschreven door het instorten van het A-segment, wist het merk zich opnieuw uit te vinden onder de bezielende leiding van Geely en Mercedes-Benz. Beide fabrikanten zijn wereldspelers en hebben ieder 50 procent van de aandelen in handen. Met de techniek van de Chinezen en het Duitse ontwerp kwam het merk met de #1 als eerste wapenfeit. In niets meer de stadsauto van weleer, maar een heuse SUV met klinkende cijfers en veel ruimte. Het blijft daar niet bij, want waar de #1 als instapper van het merk geldt, maken we nu kennis met de #3.



Het tweede model onder de nieuwe leiding, maar de auto krijgt dus cijfer drie mee in de typeaanduiding. Je kunt de wagen oneerbiedig nummer drie noemen, maar officieel is het hashtag three, helemaal Insta proof dus. Het is nog te vroeg om ermee te gaan rijden, maar we kunnen je wel al technische details en onze eerste indruk van de auto meedelen.