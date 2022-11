Overtuigend Elektrisch

De overgang van auto's met brandstofmotoren naar elektrische voertuigen is voor veel autofabrikanten spannend. Allereerst zijn er natuurlijk miljarden geïnvesteerd in het zo efficiënt en krachtig mogelijk maken van motoren op fossiele brandstoffen. Die investeringen kunnen de prullenbak in als echt alles elektrisch wordt. Daarnaast maakt het de markt veel toegankelijker voor automerken die de fossiele bagage niet hebben en zich direct volledig kunnen focussen op EV's. Bovendien is het moeilijk om de elektrische auto's dezelfde eigenschappen en kenmerkende karakters mee te geven als voorheen. Allemaal punten waar Mercedes-Benz natuurlijk ook mee worstelde, maar inmiddels wel overtuigd werd van de elektrische toekomst.



Het sub-label EQ werd opgericht en resulteerde in het grootste assortiment aan elektrische voertuigen dat je tot nu toe bij autofabrikanten kunt krijgen. Lukt het ook nog om de premium merkwaarden in stand te houden met deze elektrische opkomst? We rijden de Mercedes-Benz EQE om dat te ervaren.