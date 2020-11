Een tiende verschil

De levenscycli van bedrijfswagens is anders dan van personenauto's. Goed voorbeeld hiervan is de Volkswagen Transporter. De eerste generatie ging liefst 17 jaar mee, de tweede 12 jaar, de derde kreeg na 11 jaar een opvolger en de vierde na 13 jaar in productie te zijn geweest. Bij de opvolging van de vijfde generatie van de Transporter - na 12 jaar - gebeurde er iets bijzonders. Toen de T6 in 2015 werd gepresenteerd, bleek dat het ontwerp wel erg leek op zijn voorganger en waren zowel het motorengamma als de afmetingen van de laadruimte exact hetzelfde als van de T5. Gezien de geschiedenis van langdurende productieperiodes zou je niet verwachten dat er na een krappe vijf jaar al een opvolger present staat: de T6.1. Je zou het kunnen zien als een upgrade van zijn voorganger - aangezien de binnenmaten exact hetzelfde bleven - maar de overige verschillen zijn te groot om het te scharen onder een simpele facelift. Wij gingen op pad met de nieuwste generatie om te zien of hij weer up-to-date is.