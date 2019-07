Volkse topklasse

Volkswagen en grote, luxe auto's: wat betreft de verkoopcijfers was het in ons land nooit echt een gelukkige combinatie. Wie gaat er immers rond de 100.000 euro betalen voor een Volkswagen? Het is aan de nieuwe Touareg om deze stelling te ontkrachten.



De Volkswagen Touareg is al behoorlijk lang onder ons. In 2003 werd de eerste generatie geïntroduceerd. Dit model zie je nu nog vrij regelmatig rijden. Ook toen al werd er nauw samengewerkt met Porsche, de Touareg werd namelijk gelijktijdig en op dezelfde basis ontwikkeld als de Cayenne. Daarnaast werd de SUV van Volkswagen voorzien van twee onconventionele motoren: de V10 TDI en de W12. Inmiddels zijn we aanbeland bij de derde generatie van de Touareg, die het wat betreft de motoren iets rustiger aan doet. Is het een auto die je met trots op de oprit kunt hebben staan? Wij nemen de proef op de som met de 3.0 TDI.