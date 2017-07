Op eenzame hoogte

Het lijkt alsof Land Rover de afgelopen tijd haar echte merkwaarden uit het oog is verloren. De nadruk van de nieuwe modellen lag voornamelijk op luxe en comfort, waarbij de terreinwaardigheid op een zijspoor is beland. Gelukkig was er de Defender die de eer hoog kon houden. Vorig jaar rolde van deze auto het laatste exemplaar van de band, waardoor een echte terreinbeul ontbreekt in het gamma van het Britse merk.



Toch rekenen we hier buiten de good old Discovery. Ondanks zijn steeds chiquer wordende uitstraling, blijkt de auto ook over de nodige off-roadkwaliteiten te beschikken. Land Rover introduceert nu de vijfde generatie van dit model en op het eerste oog heeft de auto veel weg van topmodellen Range Rover en Range Rover Sport. Of de Discovery desondanks de USP's van de Britten kan verdedigen, moet blijken uit een uitgebreide test.