Met sprongen vooruit

De vorige Audi Q3 ging alweer mee sinds 2011. Dit was vooral te zien in het interieur, dat wat betreft kwaliteit en ontwerp duidelijk achter liep op de rest van het aanbod. De nieuwste variant is daarom grondig onder handen genomen en rekent definitief af met deze achterstand.



In Nederland is de Audi Q3 geen heel populaire auto. Vorig jaar werden er slechts 471 exemplaren verkocht. Ter vergelijking: de A3 en A4 werden respectievelijk ruim 3.800 en 2.500 keer op kenteken gezet. Gezien de trend die er nu heerst in de markt is dit enigszins opmerkelijk te noemen, aangezien autokopers tegenwoordig steeds vaker lijken te kiezen voor modellen die hoger op de poten staan. De nieuwe Q3 ziet er een stuk aantrekkelijker uit dan het vorige model, maar gaat het nieuwe design ook zorgen voor een potentiŽle stijging van de verkoopcijfers? Wij gingen een midweek op pad met dit feloranje exemplaar om daar achter te komen.