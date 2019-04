De Mercedes onder de busjes

In 1996 kwam Mercedes-Benz als eerste Duitse luxemerk met een bedrijfswagen op de markt: de Vito. Inmiddels zijn we 23 jaar verder en kondigt Stuttgart een facelift van de derde generatie aan. Wij rijden de vernieuwde V300d 4Matic.



Mercedes-Benz kondigde de V-klasse in 2014 aan als opvolger van de Viano, de personenvariant van de Vito. Met de komst van de V-klasse probeerde Mercedes-Benz ook meteen het gat op te vullen dat was achtergelaten door de R-klasse. Door het toepassen van herkenbare elementen uit de rest van het aanbod van het merk, zoals het exterieur- en interieurdesign, heeft Mercedes-Benz de V-klasse veel meer een premium uitstraling gegeven dan voorheen het geval was met de Vito en de Viano. Vijf jaar later is duidelijk dat deze aanpak geslaagd is, want de V-klasse verkoopt goed. In ons land is met name de taximarkt er verzot op. Met een facelift brengt Mercedes-Benz de V-klasse weer bij de tijd. Wij nemen de aanpassingen onder de loep in de mooie omgeving van Sitges in Spanje.