Nu ook in Europa

Lexus is en blijft een vreemde eend in de bijt voor de meeste Europeanen. Het merk stond ooit voor degelijke, soms ietwat saai ogende auto's, maar lijkt een andere weg te zijn ingeslagen. Toch zijn de grote sedans van het merk, zoals de GS, in ons land nooit helemaal van de grond gekomen. Het E-segment is statusgevoelig en kopers die dynamiek wilden, kochten een 5-serie. Met de ES gooit Lexus duidelijk het roer om. Wereldwijd kent men de Lexus ES al langer. In 1989 kwam het model voor het eerst op de markt en inmiddels zijn we aanbeland bij de zevende generatie, die nu voor het eerst in Europa te koop is en de GS vervangt. Voor het merk is het immers veel eenvoudiger en voordeliger om één middelgrote zakensedan voor haar hele afzetmarkt aan te bieden. Krijgt Lexus met de ES 300h voor elkaar wat met de GS niet lukte? Op de volgende pagina's gaan wij hier verder op in.