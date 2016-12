Terug aan de top

Mercedes-Benz heeft er een specialiteit van gemaakt om allerlei niches in het modellengamma te vullen. Van modellen als de GLE Coupé en CLA Shooting Brake hadden we vijf jaar geleden nog nooit gehoord. Gelukkig heeft het merk nog steeds zijn vaste waarden hoog in het vaandel, waardoor de E-klasse met zorg in het nieuw is gestoken. Geheel in lijn met de C-Klasse en S-Klasse heeft de auto het nieuwe familiegezicht - als het gaat om exterieurdesign - meegekregen. Over laatst genoemde auto's waren we al vol lof. Of de nieuwe grote middenklasser van de Duitsers onze goedkeuring kan krijgen, ervaren we in een test met de E 220d.