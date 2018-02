Wolf in wolfskleren

De Volkswagen Amarok was een langverwachte nieuwkomer, toen deze in 2009 werd onthuld. Pick-ups waren tot dan toe ondergesneeuwd in het gamma van Volkswagen. Niet dat dit autotype een vreemde eend in de bijt is bij het Duitse merk, want de afgelopen vier decennia zagen wij onder andere een Caddy Pick-up en de Taro (een samenwerking met Toyota) de revue passeren. De Amarok - de naam betekent Wolf in het Inuit - werd op eigen kracht op de markt gebracht en de auto was meteen al een bescheiden succes. Het stoere ontwerp van Walter de'Silva viel in de smaak bij de doelgroep en samen met krachtige motoren en een robuust interieur wist Volkswagen een aantrekkelijk totaalpakket aan te bieden. Helaas behoorde de fijne zescilinder niet tot de mogelijkheden, maar daar kwam bij de facelift verandering in. Sterker nog: de Amarok is nu alleen nog maar met 3.0 TDI V6 te verkrijgen. Hoe dat bevalt, testen wij.