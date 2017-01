Voorbeeldig

Het gros van de Nederlanders kent het merk Nissan van auto's als de compacte Micra en populaire cross-overs Juke en Qashqai. Toch produceert het merk veel meer auto's, ook voor zakelijk gebruik. Niet alleen gesloten bedrijfswagens - die in de volksmond als busjes door het leven gaan - verlaten de fabriek, ook zogenaamde pick-ups hebben veel aftrek. Hoewel aan deze kant van de Atlantische Oceaan de markt voor auto's met een open laadbak beperkt is, zien we toch regelmatig een dergelijke auto met een Nissan-logo op de neus voorbij komen. In 2014 kwam de geheel nieuwe generatie Navara van dit merk op de markt, waarmee wij onderweg gingen.