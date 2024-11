Blits stadsvervoer

Elektrisch vervoer is inmiddels niet meer weg te denken uit stadscentra en ver daarbuiten. De noodzaak wordt steeds groter, want gemeenten ontvouwen aan de lopende band meer plannen om voertuigen met brandstofmotor te weren. Een merk als Renault besloot al vroeg daarop in te spelen, met de Zoe als één van de eerste EV's in massaproductie. Er waren ook minder geslaagde projecten in de race naar vooruitgang, want daarnaast kwam het merk met batterijwisselstations én de Twizy voor het kleinere werk. En juist die laatste krijgt nu opvolging, in de vorm van de Duo en Bento. Die eerste is (je zou het niet verwachten met zo'n naam) geschikt voor het vervoeren van twee personen, terwijl de Bento er is voor alle logistieke leveringen in de stad. Er is alleen iets geks aan de hand, want anders dan bij de Twizy prijkt er geen Renault-logo op deze stadsrakkers. Wat is de gedachte daarachter en nog belangrijker: hoe bruikbaar zijn deze microkarren? Wij zochten het uit in één van de drukste Europese steden, Rome.