Verjaardagsfeest in stijl

Iconen in de auto-industrie. Het zijn modellen die gedurende een korte of lange periode impact weten te maken, een grote schare fans op de been krijgen en een bepaalde hebberigheid opwekken. Of juist compleet het tegenovergestelde natuurlijk, maar wat ons betreft valt de Mazda MX-5 in de eerste groep.



De compacte sportauto kreeg vanaf de eerste generatie een heel goede ontvangst en liefhebbers over de hele wereld omarmen het model sindsdien. Niet zo gek dat de MX-5 inmiddels 35 kaarsjes mag uitblazen. Het model wordt getrakteerd op een lichte facelift en mag uitgelaten worden over de uitdagende wegen aan de mooie Kroatische kust.