Zalige zeldzaamheid

De BMW 2 Serie Coupé is een toonbeeld van componenten die je niet vaak meer ziet in autoland. Allereerst: het is een coupé. Slechts 0,2 procent van de verkochte auto's in Nederland is in die carrosserievorm uitgevoerd en dat percentage loopt steeds verder terug. In het segment waarin de BMW opereert komen we met moeite tot een aantal concurrenten.



Daarnaast: de auto is achterwielaangedreven, in tegenstelling tot de 1 Serie die feitelijk tot dezelfde familie behoort. En als laatste: de auto biedt een zescilinder motor, iets wat in dit segment niet veel meer voor komt. Die motorvariant laten we echter nog even ongemoeid, want de 2 Serie Coupé biedt überhaupt genoeg aanleiding tot een nadere kennismaking.