Sportief in een nieuw jasje

Veel autofabrikanten hebben het geprobeerd en slechts enkelen bleken succesvol: een model op de markt brengen dat buiten de gebaande paden van een segment treedt. De reďncarnatie van de Volkswagen Scirocco of het asymmetrische van een Hyundai Veloster bleken bijvoorbeeld niet voldoende kopers te trekken. In hetzelfde segment bood Kia al enige tijd de Pro_cee'd aan, als dynamisch alternatief voor de gewone C-segment hatchback.



Het type profiteerde twee generaties mee van de Cee'd-familie en kwam in zijn nadagen zelfs als heuse - en uiterst vermakelijke - GT op de markt. Inmiddels zit niemand meer op een driedeurs hatchback in het C-segment te wachten en dat betekende het einde van de Pro_cee'd. Maar niet getreurd, want er is nu een ProCeed. Wij rijden het nieuwe model als GT, om te ontdekken of deze Kia net zo vermakelijk is als zijn looks doen vermoeden.