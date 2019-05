Verjongingskuur

In 1997 betrad Mercedes-Benz voor het eerst de markt van de MPV's met de A-klasse. Deze rol werd in 2005 overgenomen door de B-klasse. Inmiddels zijn we aanbeland bij de derde generatie van dit model, waarbij Mercedes een wat sportievere koers gaat varen.



De B-klasse was nooit echt bedoeld als een dynamisch wonder. Een MPV dient ten slotte toch vooral praktisch bruikbaar en comfortabel voor zijn inzittenden te zijn. De tijden zijn echter veranderd, want steeds vaker kiezen mensen die dergelijke eigenschappen zoeken in een auto voor een stoer uitziende cross-over of SUV. Mercedes gooit het roer dus om en zet de B-klasse in de markt als 'Sports Tourer', waarbij het merk ernaar streeft om zowel in het uiterlijk als de rijeigenschappen meer dynamiek door te laten schemeren. Is Das Haus hierin geslaagd en kan de B-klasse mogelijk weer marktaandeel terug gaan winnen? Wij nemen de proef op de som met de nieuwe B180d in een AMG-outfit.