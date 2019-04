Sportief buitenbeentje

Wat wellicht het grootste buitenbeentje van BMW is, wordt in een nieuwe jas gehesen. De bijzondere hatchback van de fabrikant, met volledig elektrische aandrijving, een onderstel van koolstofvezel en styling die je nergens anders tegen komt bij de modellen uit Beieren, heeft een facelift gehad. We hebben het natuurlijk over de BMW i3. Ondanks de bijzondere verschijning zijn er toch ruim 5.000 Nederlanders geweest die de auto sinds de introductie in 2013 op hun naam hebben gezet. In het jaar 2018 was het model tot nog toe het populairst met meer dan 1.600 registraties. 2019 belooft ook een spannend jaar te worden met tot nu toe ruim 150 verkopen per maand; dat gaat de goede kant op! De hoogste tijd om de vernieuwde i3 eens goed onder de loep te nemen.