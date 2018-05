Wolf in schaapskleren

Een snelle auto rijden en niet opvallen. Er zijn enkele liefhebbers die hun onopvallende auto trakteren op een nieuwe motor waarmee je bij het stoplicht sneller wegkomt dan een BMW M5. Audi flikt hetzelfde kunstje. Er zijn S-modellen waarvan je aan de buitenzijde niet direct ziet dat het model kan transformeren in een snelheidskanon. Zo ook de Audi S5 Sportback. Een toevallige passant die enkel naar de voorzijde van de auto kijkt, zal niet vermoeden dat er zich 354 trappelende paarden onder de kap bevinden. Of de bestuurder méér merkt van dit geweld zoeken we uit in een test.