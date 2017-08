Perfect door evolutie

Audi was lang de grote afwezige in het segment der grotere middenklasse coupés. De A5 kwam in 2007 als geroepen om tegenstand te bieden aan grootmachten Mercedes-Benz en BMW. In 2009 volgden de Sportback en cabriolet en in 2011 werd het model bijgepunt. Dat de introductie van de A5 geen windeieren heeft gelegd, blijkt uit de verkoopcijfers. Ondanks de forse prijs voor de gemiddelde A5 verkocht het merk in Nederland bijna 14.000 exemplaren van de eerste generatie. Inmiddels staat de tweede generatie A5 in de showroom en gingen wij onderweg met deze splinternieuwe auto.