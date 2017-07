Perfecte reis

Al voor de overname door Volkswagen was Seat succesvol met de Ibiza. Mede door een samenwerking met Porsche had het merk een sterke troef in handen met deze compacte auto. In 1993 kwam - op basis van de Polo - een geheel nieuwe versie op de markt die de verkoopcijfers tot een hogere waarde moest brengen. Dit succes kwam ook zeker, gezien het feit dat in deze jaren tot op vandaag de meeste Ibiza's werden verkocht. Wij reden de vijfde generatie van Barcelona naar Leusden. Hoe deze reis van ruim 1.800 kilometer is verlopen, lees je in de blog. Wat de kwaliteiten en de mindere kanten van deze belangrijke B-segmenter zijn, vind je in dit uitgebreid testverslag.