Transformer

Hoe kun je het beste van twee werelden met elkaar verbinden? Dat is de vraag waar de Japanse ontwerpers tijdens de ontwikkeling van deze auto steeds opnieuw mee bezig zijn geweest: De Mazda MX-5 RF moet dé uitkomst zijn voor diegene die wil genieten van een elegant fastbackdesign en met een druk op de knop zijn auto moet kunnen laten transformeren in een cabriolet - of in dit geval een soort targa. Maar is het mogelijk om al de goede eigenschappen van beide carrosserievormen te laten samenkomen in één auto? Wij nemen de proef op de som.