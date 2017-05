Oude tijden herleven

Voor vele autoliefhebbers hét ultieme gevoel van vrijheid: touren met een roadster, kap open en genieten van al het goeds wat een zomeravond te bieden heeft. De motor doet zijn werk met krachtige slagen en de achterwielen bijten zich in het warme asfalt. In de vele jaren van de autohistorie is dit al tijden een succesformule. Fiat wist in de jaren 60 al op doeltreffende wijze vorm te geven aan deze vorm van vrijheid. De 124 Spider was vanaf het jaar 1966 op vele straathoeken van populaire badplaatsen terug te vinden. Nu, vijftig jaar later, blaast Fiat de 124 Spider nieuw leven in met de terugkeer van het model. Hoewel grote delen van de auto gebaseerd zijn op de bekende roadster van Mazda heeft de Fiat toch een geheel eigen gezicht en een flinke toef Italiaanse flair. Of de nieuwe 124 Spider oude tijden laat herleven ervaren we in een uitgebreide rijtest.