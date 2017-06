Trotse vaandeldrager

Er zijn zo van die namen van producten die meteen een hele productgroep aangeven. Cola is één van de bekendste, maar ook op het gebied van auto's is dit het geval. Opvallend is dat veel van deze voorbeelden vallen onder de Volkswagen Groep. Zo weet iedereen waar je het over hebt als je praat over "een auto zoals de Golf...", of "een sportwagen als de 911...". Deze modellen worden al sinds jaar en dag onder deze naam geproduceerd en zijn hierdoor synoniem geworden voor het segment waarin ze opereren. Ditzelfde geldt voor de Volkswagen Transporter. Hoewel de auto intern bekend staat als Typ 2, kent het gros van de mensen de auto onder de naam Transporter.

Zeker de eerste generatie heeft de nodige charme gewekt en goede exemplaren hiervan verwisselen dan ook voor een fiks bedrag van eigenaar. Of de nieuwste generatie - de T6 - die status ooit zal krijgen, is maar de vraag. Toch doet Volkswagen er alles aan om met deze auto alle voorgaande Transporters te laten vergeten.