Volgt de trend

Kun je het nog herinneren? Jarenlang bleken MPV's mateloos populair, mede door de praktische binnenruimte en de geboden extra zitplaatsen. Maar de populariteit nam af, een afname die in een stroomversnelling raakte toen de ene na de andere grote SUV op de markt kwam. Met een stoerdere uitstraling en een zelfde aantal zitplaatsen werden MPV-rijders over de streep getrokken.



Niet zo gek, als je bedenkt dat de busjes bijna net zo duur waren en bovendien een truttiger imago hebben. Auto's als de Ford Galaxy en Volkswagen Sharan moesten het veld ruimen. Hetzelfde lot onderging de Seat Alhambra, maar net als bij Volkswagen heb je nu wel de kans om een zevenpersoons SUV aan te schaffen. Wij namen de Seat Tarraco mee voor een test, om te ontdekken of de grootste SUV van de Spanjaarden een waardig alternatief is.